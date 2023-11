Auto finisce nella scarpata. Quattro feriti in ospedale

Molta paura, ma per fortuna senza gravi conseguenze per la squadra di operai coinvolta. Quattro feriti ieri mattina a Boccaleone in un incidente stradale: è il bilancio di un sinistro in cui verso le 10 è rimasto coinvolto un camion, con a bordo quattro operai, diretto ad Argenta. Il mezzo pesante ha perso il controllo, è finito nella scarpata sottostante alla statale 16 e ha finito la sua corsa dopo alcune decine di metri.

Sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave, tutti e quattro i componenti dell’abitacolo del mezzo pesante, che viaggiava senza carico. Sono arrivati sul posto rapidamente i soccorsi, tre ambulanze, un mezzo dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia Locale, che ha disciplinato il traffico.

I vigili del fuoco, con l’ausilio di una scala di legno e di una barella, hanno estratto dall’abitacolo gli operai, poi portati non senza fatica sulla strada soprastante.

I feriti sono stati stabilizzati e poi portati all’ospedale: due in quello di Cona e due in quella di Argenta.

Nessuno di loro per fortuna è grave. Il traffico è rimasto bloccato per una mezz’oretta, i veicoli sono poi lentamente defluiti e liberato la viabilità.

Franco Vanini