Auto finisce su un cancello

Nessun ferito grave, ma una dinamica quantomai singolare per l’incidente che si è verificato ieri pomeriggio in via Masi, a San Bartolomeo. Il conducente di un Fiat Doblò, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del monovolume ed è finito sopra un cancello. Il mezzo è rimasto pericolosamente in bilico sull’inferriata, con il conducente intrappolato nell’abitacolo. I soccorsi sono stati lunghi e complessi. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i vigili del fuoco che, con il supporto della gru, hanno liberato l’automobilista e rimosso il mezzo in precario equilibrio. Fortunatamente, il conducente non ha riportato gravi ferite. Un altro incidente si è verificato invece in mattinata in via Comacchio, a Cocomaro di Cona. Tre macchine si sono scontrate e cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.