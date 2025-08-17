Auto fuori strada sulla provinciale di Ostellato: ferita una donna

Stavano smontando dal lavoro, due braccianti impegnate nella raccolta dei pomodori da industria, hanno perso il controllo del mezzo, una Fiat Grande Punto, e sono finite a grande velocità fuori dalla carreggiata. L’incidente è avvenuto verso le 14 sulla provinciale che collega Ostellato a San Giovanni, poco fuori dal centro abitato.

Delle due passeggere, due donne di mezza età provenienti da Comacchio e dirette a Ostellato, solo una è rimasta ferita, per fortuna solo in modo lieve. Sembrava un incidente con conseguenze ben peggiori, si era alzato anche un elicottero, per fortuna non c’è stato bisogno del suo intervento. La donna alla guida pare abbia perso il controllo in modo autonomo, uscendo di strada dalla parte opposta della carreggiata. Per sua fortuna gli arbusti hanno attutito la violenza dell’impatto.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, la ferita con uno dei mezzi è stata poi trasportata all’ospedale del Delta, a Lagosanto. Sul posto anche i carabinieri, proveniente dalla stazione di Santa Maria Codifiume, e i sanitari del 118. La donna poi è stata curata in ospedale.

E dire che sulla provinciale ci sono diversi cartelli verticali che ammoniscono di "fare attenzione, strada ad alta incidentalità", pericolosità accentuata dalla presenza dei platani di alto fusto, che offrono ombra ma sono molto pericolosi in caso di incidente. Qualche mese fa, pochi chilometri prima, vicino all’ex zuccherificio di San Giovanni, aveva perso la vita un anziano di Ostellato.

Franco Vanini