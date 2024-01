Auto in fiamme, illesi gli occupanti. Code per dieci chilometri e disagi

Una palla di fuoco al margine della carreggiata e dieci chilometri di coda lungo la A13 in direzione Padova. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada, poco prima del casello di Ferrara Sud. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, da una Fiat Panda a metano ha iniziato iniziato a fuoriuscire del fumo. Il conducente e il passeggero hanno fatto appena in tempo ad accostare e a uscire incolumi prima che le fiamme divampassero e l’utilitaria fosse divorata dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Altedo.

I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per permettere le operazioni di soccorso, l’autostrada è stata chiusa in direzione nord. L’incendio dell’autovettura ha creato pesanti disagi alla circolazione, con code fino a dieci chilometri. La situazione è ritornata alla normalità soltanto in serata, al termine delle operazioni di spegnimento e dei rilievi.