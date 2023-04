Auto in fiamme, l’ombra del dolo: indagano i militari

Le fiamme in via Navigazione sono divampate all’improvviso, senza un motivo apparente che potesse spiegarne l’origine. L’auto, in breve, è stato divorata dalle fiamme, intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato in brevissimo tempo il rogo. Le cause però restano oscure. Al punto che l’auto è stata sequestrata e sarà oggetto di indagini da parte degli uomini dell’Arma del compagnia di Ferrara. Il sospetto è che qualcuno abbia deliberatamente dato alle fiamme la vettura, forse per un regolamento di conti. Sono soltanto ipotesi che, sia chiaro, dovranno essere confermate dalle indagini effettuate dagli inquirenti.