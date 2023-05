Auto incendiata nella notte, ipotesi dolosa

CENTO

Incendio di un’auto nella notte tra lunedì e ieri a Cento. Un episodio sul quale stanno indagando i carabinieri, consoderando che è piuttotsto probabile possa trattarsi di un atto doloso. Era circa l’una della notte tra lunedì e martedì, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un intervento in via Ariosto, nella parte verso l’argine del Reno, a causa di fiamme che avevano interessato un’auto parcheggiata. Gli uomini della caserma centese sono arrivati velocemente sul posto e in poco tempo sono riusciti a domare il rogo che però ha aperto diversi interrogativi.

Il veicolo, infatti, era parcheggiato nell’area condominiale e avrebbe preso fuoco dalla parte posteriore. E’ questo elemento che ha fatto presumere fortemente che si possa trattare di un gesto doloso. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno dato il via alle indagini. Ciò che si dovrà dunque capire è se si tratti di un episodio legato a motivi personali da ricondurre al proprietario dell’auto o se invece, sia frutto della mano di un vandalo che ha preso di mira l’auto di uno sfortunato condomino. Non ci sono stati feriti, né danni ad altre cose e veicoli.