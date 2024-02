Auto investe un ciclista . Anziano ferito gravemente

Una banale distrazione o un malore improvviso potrebbero essere all’origine dell’incidente che si è verificato ieri alle 15 in via Argine Ducale. Un’auto nel tentativo di evitare una bicicletta si è ribaltata scontrandosi con un’altra vettura in sosta. In sella alla due ruote un 65enne che è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato all’ospedale di Cona. Alla guida dell’auto, invece, un 86enne, che nonostante il rocambolesco incidente, è uscito praticamente illeso dall’abitacolo della sua macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la carreggiata dall’auto che si è ribaltata. Con loro, la polizia locale Terre Estensi agli ordini del comandante Claudio RImondi che si è occupata di governare il traffico e dare una prima assistenza ai feriti in attesa delle ambulanze del 118. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto. L’auto e la bicicletta procedevano in direzioni opposte. All’improvviso si è verificato lo scontro e ad avere la peggio è stato il ciclista di 65 anni. Per lui diverse fratture in tutto il corpo. L’uomo, dopo una prima analisi da parte del 118, non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia locale Terre Estensi per ricostruire la dinamica dell’incidente sentirà le persone presenti che hanno assistito al sinistro. I primi a soccorrere il ciclista sono stati i passanti a piedi lungo il marciapiede di via Argine Ducale. "Abbiamo sentito un forte rumore dell’auto che dopo lo scontro del ciclista è finita contro un’altra vettura in sosta. Abbiamo visto il ciclista a terra che si lamentava per le ferite riportate. All’interno dell’utilitaria ribaltata invece c’era un anziano impaurito e sotto choc", raccontano alcuni testimoni. Gli agenti sentiranno anche loro per cercare di individuare le responsabile dell’incidente nel cuore della città.

re.fe.