Auto investe un daino e sbanda sulla statale: tragedia sfiorata

È stato solo grazie alla freddezza nella guida del conducente, un signore di Comacchio di 70 anni, che non si è verificata una tragedia, dovuta all’attraversamento di un daino, di quasi 100 chili, all’altezza del chilometro 34,100 sulla statale Romea in territorio lagunare. L’automobilista a bordo di una Suzuky Ignis, si stava dirigendo verso Ravenna con la moglie sessantenne al fianco e solo per la bravura del conducente si è evitato il peggio come una carambola o un’uscita di strada, nell’impatto con il grosso ungulato. Sul posto il provvidenziale e tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Codigoro che ha aiutato le persone, visibilmente scosse, ed ha governato il traffico in attesa dell’arrivo del carro attrezzi, poichè il veicolo non poteva più camminare. I daini che vagano e attraversano le strade sono un problema sempre più importante da affrontare, piche dai dati dello scorso anno, sono stati almeno una cinquantina gli incidenti stradali dovuti ad impatti con animali di grossa taglia ai quali s aggiungono i lunghi tempi di attesa, a volte vani, di un obbligatorio rimborso danni.