Auto Moto Storiche: successo per la 17ª edizione nel centro storico

Una grande affluenza per ammirare le auto e moto storiche. Il fascino per le due e quattro ruote in centro, continua a confermarsi come un appuntamento consolidato e di successo. Una domenica soleggiata ha fatto da ideale cornice alla diciassettesima edizione di ‘Auto Moto Storiche in Centro Storico’, tenutasi nel pomeriggio ieri. Una delle rassegne più riuscite organizzate dal club Officina Ferrarese del motorismo storico, in piazza molti gli appassionati del genere, cittadini e turisti incuriositi ed affascinati dal fascino delle auto storiche e non solo. Infatti, sono state oltre centocinquanta, assieme alle moto, le quali come da tradizione dalle 15 di ieri pomeriggio erano esposte nelle vie e nelle piazze del centro città, anche lungo corso Martiri della Libertà e di fronte al Duomo. Un momento atteso da molti, poi, è stato a metà pomeriggio con la sfilata e la presentazione delle auto esposte in piazza Trento Trieste, tra gli applausi delle molte persone presenti. Come nelle precedenti edizioni, il gruppo di Officina Ferrarese ha lavorato incessantemente per mettere a punto tutti i dettagli tecnici. La piazza principale della città, così come le vie del centro, si è trasformata, infatti, in un vero e proprio museo delle due e quattro ruote a cielo aperto. Il successo dell’appuntamento è stato sottolineato anche dal presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti: "La numerosa presenza di visitatori è la conferma di come si tratti di uno degli appuntamenti più importanti del nostro calendario. Sia l’esposizione che la sfilata segnano, tutti gli anni, registra un grande successo in termini di partecipazione. Anche quest’anno in piazza e lungo le vie del centro si è potuto assistere ad un’esposizione di altissima qualità in termini di marchi esposti".

Mario Tosatti