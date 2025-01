Auto nel canale, la coppia tornava da una vacanza. Dolore e sconcerto

Erano appena tornati da una vacanza in Marocco i coniugi rimasti coinvolti nel tragico incidente avvenuto venerdì sera in via Palmirano, a Gualdo. L’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata nel fossato a bordo strada e il conducente, Gianni Scalambra, 75 anni, è morto. Ferita ma non in pericolo di vita la moglie, soccorso e trasportata all’ospedale di Cona.

Stando a quanto emerso, i due erano da poco atterrati all’aeroporto di Bologna, di ritorno da un viaggio insieme ad altri familiari. Scalambra aveva la macchina al Marconi e ha deciso di mettersi subito in strada per rientrare a Copparo. Giunto in via Palmirano, all’altezza dell’incrocio con via Cesare Battisti in mezzo a una nebbia fittissima, il 75enne ha cercato di fare inversione, forse rendendosi conto di aver imboccato una strada sbagliata a causa della scarsa visibilità.

Nel procedere a marcia indietro, non si è accorto della fine della carreggiata. Le ruote posteriori della Fiat Qubo sono finite sull’erba a bordo strada e l’auto è scivolata nella scarpata, finendo rovesciata nel canale. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto fare niente per salvare Scalambra.

La notizia della morte del 75enne si è sparsa rapidamente, suscitando dolore e incredulità nei tanti che lo conoscevano e stimavano.