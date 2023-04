Auto parcheggiata va a fuoco, indagini dell’Arma

COMACCHIO

Attimi di apprensione nella serata di giovedì a Comacchio, dove un’automobile è andata a fuoco (foto d’archivio). L’incendio è avvenuto attorno alle 22. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Comacchio, oltre ai carabinieri della Compagnia locale. Senza perdere tempo, i pompieri si sono messi al lavoro per domare le fiamme. Il veicolo è andato distrutto; fortunatamente, a quanto si apprende, non si sono registrati feriti e danni alle abitazioni vicine. Chiaramente, l’accaduto ha destato un po’ di preoccupazione per i residenti. Al momento sono sconosciute le cause che hanno provocato il rogo sull’automobile. Per fare piena luce su quanto accaduto, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno raccolto i primi elementi e avviato un’indagine. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Importante è stato l’intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno scongiurato possibili danni alle abitazioni e agli stabili vicini al luogo in cui si è verificato il rogo dell’automobile.