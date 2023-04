Auto piena di vestiti rubati: finisce in manette

Un sessantenne di origini serbe è stato arrestato lunedì scorso dai carabinieri della Compagnia di Comacchio, in quanto aveva rubato capi di abbigliamento dal negozio ‘Stock Store’ di via della Collinara, e altri ne custodiva nella sua automobile. L’uomo, infatti, era entrato presso l’esercizio commerciale, dal quale aveva sottratto vestiti per un valore complessivo di 474,30 euro. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno fermato il sessantenne. Successivamente, i carabinieri hanno perquisito il suo veicolo, all’interno del quale era presenti altri capi di vestiario del valore complessivo di ben 2.550, 90 euro. A quel punto, i militari gli hanno chiesto da dove provenissero gli abiti, ma l’uomo non ha fornito loro alcun elemento utile. A quel punto, gli uomini dell’Arma lo hanno arrestato per il furto aggravato compiuto poco prima allo ‘Stock Store’, con la merce che è stata restituita all’esercizio commerciale. Non solo. Il sessantenne è stato anche denunciato per la ricettazione degli altri capi di vestiario che sono stati ritrovati all’interno della sua vettura. Dopo aver trascorso due notti nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Ferrara, nella mattinata di ieri l’uomo è stato portato in Tribunale a Ferrara. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice monocratico, a seguito di patteggiamento, ha condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione e al pagamento di 600 euro di multa.

L’arresto compiuto dai carabinieri è avvenuto nell’ambito degli appositi servizi di controllo del territorio che, durante il ponte del 25 aprile appena trascorso, ha visto impegnati i militari del Nucleo operativo radiomobile di Comacchio e della Stazione di Porto Garibaldi, che avevano l’obiettivo di prevenire reati in genere e garantire la sicurezza sulle strade del territorio costiero che, complice il periodo primaverile, sta cominciando a ricevere turisti e visitatori.

v.f.