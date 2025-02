Auto contro pullman di studenti: una morta e sette feriti, anche una ragazza incinta

Ferrara, 19 febbraio 2025 – Terrore sulle strade di Ferrara: un’auto guidata da una donna 36 anni si è scontrata con un pullman di linea oggi, attorno alle 13.30, sulla via Copparo, tra Boara e Corlo, nel Ferrarese.

La donna è deceduta mentre le 50 persone a bordo del mezzo di trasporto (foto), fra cui molti pendolari e alcuni studenti, sono rimaste leggermente contuse. Per far uscire gli studenti dal mezzo, sono stati sfondati i vetri e aperti i finestrini sul tetto del bus.

Il bus è finito nel fosso, terminando la sua corsa su un fianco. In pochi minuti sul posto sono arrivate diverse ambulanze, l’elicottero da Bologna, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Dopo poco si sono precipitati anche i genitori dei ragazzi a bordo del bus per sincerarsi delle loro condizioni.

Nello schianto, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite leggermente sette persone, tra cui una ragazza di 27 anni incinta. È stata soccorsa e il bambino – riferisce il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – non sarebbe in pericolo di vita. Anche gli altri feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Cona per accertamenti e cure.

Secondo un prima ricostruzione la donna alla guida dell’utilitaria aveva perso il controllo e stava per andare nel fosso: nella manovra messa in atto per evitare di uscire di strada, avrebbe sterzato nel senso opposto finendo nell’altra carreggiata.

Qui avrebbe speronato il bus, che è finito nel fosso. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà necessariamente essere confermata dalla polizia locale di Ferrara.

I sindaci: tanta paura, ma nessun ferito è grave

"Esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima", sottolinea il sindaco Fabbri.

"In questa tremenda tragedia, voglio però rassicurare che nessun ragazzo fra i sette feriti (anche una ragazza in gravidanza che non è in pericolo, come non lo è il suo bambino) versa in gravi condizioni (i giovani risultano in codice bianco e verde), benché lo spavento sia stato grande. Voglio esprimere le condoglianze ai familiari della vittima e la più sincera vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti in questo terribile episodio. Ringrazio i soccorritori e le forze dell'ordine intervenuti tempestivamente", dice il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni.