Auto sbanda contro i mezzi in sosta Nessun ferito, alcoltest al pilota

Ha ‘cecchinato’ due auto in sosta che erano parcheggiate davanti alle abitazioni, colpendole e ribaltane addirittura una sulla fiancata laterale e danneggiando fortemente l’altra, ha poi proseguito la corsa fino a quando la sua auto, una Ford Fiesta bianca, non si è fermata in panne. E’ successo ieri pomeriggio a Bondeno, poco dopo le 17 in via per Scortichino. Un miracolo che non ci siano stati feriti. L’uomo è arrivato ad alta velocità dal centro di Bondeno procedendo in direzione Scortichino, quando per cause ancora in corso di accertamento ha sbandato urtando le due Toyota che erano regolarmente parcheggiate nella parte ghiaiata, fuori dalla strada, di fronte ad un’abitazione. Per fortuna sulle auto non c’era nessuno. Ingenti i danni. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, ma l’uomo, che dal racconto dei presenti sembrava in stato di ebbrezza e che a quanto pare è stato trovato positivo all’alcol test, ha firmato rifiutando il ricovero. Sul luogo dell’incidente, per gli accertamenti hanno operato gli agenti della polizia locale. I Vigili del fuco del distaccamento di Bondeno sono stati impegnati a mettere in sicurezza una delle auto che perdeva benzina e a regolare il traffico molto intenso a quell’ora. I residenti lamentano "la poca sicurezza di una strada dove la velocità è altissima", chiedono dissuasori di velocità e protezioni e annunciano una raccolta di firme.

cl.f.