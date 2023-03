Auto sbanda e finisce nel fossato

Ancora un incidente è avvenuto sulla strada provinciale 4 a Gradizza, nell’ormai famigerato tratto nei pressi della chiesa del paese. Ieri, attorno alle 14.30, una donna alla guida della propria auto stava percorrendo la strada in direzione Formignana, quando, complice anche l’asfalto bagnato a causa della pioggia, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada ribaltandosi in un fosso. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari di Copparo assieme ad una squadra proveniente da Ferrara, i sanitari del 118 e la polizia locale ‘Terre e Fiumi’. A quanto si è potuto apprendere, la conducente non è in pericolo di vita, ma è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Cona. Il tratto di provinciale a Gradizza è da tempo sotto la lente dell’amministrazione comunale di Copparo per l’alta incidentalità. All’indomani dello schianto che si era verificato il 9 dicembre scorso, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha richiesto alla Polizia locale ‘Terre e Fiumi’ una relazione rispetto sulla criticità del tratto ‘incriminato’. Il comandante Gianni Gardellini ha puntualmente stilato un documento che lo scorso 19 dicembre ha inviato al Settore Viabilità della Provincia di Ferrara, che ne è competente. La segnalazione vuole sollecitare "un’idonea valutazione su possibili interventi sulla sede stradale o sul miglioramento della segnaletica di indicazione e di pericolo".