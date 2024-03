Auto sbanda e si ribalta, feriti due giovani

STELLATA

Momenti di apprensione ma fortunatamente non sono in pericolo di vita i due giovani che, domenica sera, intorno alle 22.30, sono stati protagonisti in un brutto incidente a Stellata di Bondeno. Il giovane di vent’ anni, originario di Trecenta nel rodigino, era alla guida della sua Bmw 320 nera. Accanto a lui c’era una giovane di 18 anni di Bondeno che il ragazzo stava accompagnando a casa dopo la serata insieme. Improvvisamente, dopo aver percorso il ponte sul Po che collega il Veneto all’Emilia Romagna, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane, arrivato all’incrocio, probabilmente dovendo svoltare a sinistra per imboccare la strada in direzione di Bondeno, nella curva ha perso il controllo. L’auto non ha più avuto aderenza sull’asfalto e ha ruotato su stessa, sterzando sull’asfalto fino a quando è finita fuori strada, ribaltandosi completamente con le ruote all’aria. Dopo essere scesa dal dislivello verso il fossato infatti è finita ribaltata a lato campagna. Immediata la chiamata ai soccorsi dei primi automobilisti in arrivo che inizialmente hanno segnalato la presenza di due persone incastrate nell’abitacolo. I giovani, che non hanno mai perso conoscenza, sono riusciti ad aprire una portiera laterale e ad uscire. Immediato l’arrivo di due ambulanze del 118 che. I sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi sul posto ai due giovani, li hanno condotti per le cure necessarie e i controlli specifici all’ospedale di Cona. Non hanno mai perso conoscenza e non avevano ferite visibili. Il ragazzo lamentava un forte mal di testa probabilmente per il forte urto. Sul posto è arrivata la squadra in servizio notturno dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno che si sono occupati della messa in sicurezza della vettura e hanno collaborato al recupero. Nel luogo dell’incidente, per i rilievi e la gestione del traffico durate i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bondeno.

Claudia Fortini