Auto sbanda ed esce di strada. Due feriti portati a Cona

Ha fatto tutto da solo: sbanda, esce di strada e carambola a lato della strada, restando con le ruote all’aria. A bordo un uomo, un 43enne che stava alla guida, tra l’altro sottoposto poi ad alcooltest, e una donna che di anni ne ha 67. Conducente e passeggera sono entrambi di origini albanesi. Erano a bordo di una Ford Focus, a quell’ora, all’incirca alle 11,15 di ieri, percorrevano la Statale 16, viaggiando in direzione Ferrara-Ravenna. Ma sono stati protagonisti di un pauroso incidente, avvenuto nel tratto tra Argenta e Boccaleone, all’altezza circa del campo golf di Boscovecchio, incrocio con via Poderi. Nel sinistro non risultano coinvolti altri mezzi o persone. I due sono rimasti incastrati nell’abitacolo della vettura, ridotta ad un ammasso di lamiere contorte. Per estrarli da quella sorta di prigione si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore. Feriti per fortuna non in modo grave, e ritenuti dallo staff medico del 118 non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ambulanza a Cona per accertamenti.