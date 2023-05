Auto storiche in centro Un’edizione da record per il tuffo nella storia

E’ l’edizione dei record. Sia per le tempistiche di organizzazione, sia per il numero di automobili che hanno deciso di aderire. Torna, per la quindicesima edizione, una fra le kermesse più importanti organizzate dal Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, ‘Automotostoriche in centro storico’. Saranno 140 i veicoli che calcheranno il Listone (particolarmente rappresentata sarà l’Alfa Romeo) domani dalle 15. L’esposizione dei veicoli, a cui si aggiunge anche quella delle Vespe Piaggio e dei circa 40 trattori d’epoca del gruppo Trattoristi Estensi, presieduto da Marco Garbellini, si allargherà anche nelle altre vie del centro. Si entrerà poi nel vivo a partire dalle 17.30 con sfilata e presentazione dei singoli veicoli, curata dallo speaker Alex De Angelis. La realizzazione dell’iniziativa è sostenuta dai partener storici: Ascom e Ospitalità Estense, con il patrocinio del Comune. Particolarmente entusiasta per la realizzazione della kermesse è il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti. "Quest’anno – così Zavatti – siamo riusciti a realizzare la quindicesima edizione di Automotostoriche in centro storico a tempo di record. E, nonostante il breve tempo, abbiamo riscontrato una grandissima partecipazione dei nostri soci".

Domani per Ferrara sarà una giornata ricca di eventi. Tra le altre cose, è prevista anche la gara del Palio. "Nonostante la concomitanza di tante iniziative – chiude Zavatti assieme al vicepresidente Carlo Grelewski – siamo riusciti a pianificare al meglio il tutto, offrendo alla città un appuntamento che, sempre di più, è atteso e apprezzato". A sottolineare il valore della rassegna è anche l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini. "Da sempre – scandisce – Officina Ferrarese si è dimostrato capace di organizzare iniziative di grande pregio e che conferiscono lustro alla nostra città. Automotostoriche ne è un esempio concreto. Convintamente sosteniamo questa rassegna che contribuisce in modo significativo alla promozione del nostro territorio, anche in chiave di attrattività turistica". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente provinciale di Ascom, Marco Amelio. "La strada degli eventi è fondamentale – dichiara Amelio – per attirare turisti in questa provincia, che sta mostrando evidenti segni di ripresa anche rispetto al 2019: siamo partner da sempre di questo evento, giunto alla XV edizione e che tra l’altro si inserisce in un fine settimana denso di storia e significati a Ferrara con il Palio". "Siamo felici – commenta il presidente di Ospitalità Estense, Filippo Orlandini – di riportare in piazza questi pezzi di storia, design e passione. E’ un momento delicato, ma ritengo che sia giusto confermare e realizzare sia i grandi che i piccoli eventi turistici. I sorrisi, lo stupore e il grande interesse che suscitano questi veicoli è ciò che ci ripaga del grande impegno nell’organizzazione dell’evento".