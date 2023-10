Auto storiche in corteo e tour nella delizia di Portomaggiore e Verginese

Domenica tanti gli appuntamenti che vedranno protagonista il territorio portuense. Si partirà alle 10 con la tappa del Grand Tour Emilbanca, che per l’occasione ha organizzato una visita guidata alla scoperta della residenza municipale di Portomaggiore e di altri luoghi di interesse nel centro storico per poi completare il tour alle 15 nella delizia del Verginese. Il centro di Portomaggiore, inoltre, accoglierà il passaggio del corteo di auto storiche del raduno sociale d’autunno - Tour delle Delizie, di Officina Ferrarese. "Prosegue il lavoro di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze – commenta l’assessore Enrico Belletti (nella foto) – Dai tour in bicicletta, le visite guidate e ora il raduno di Officina Ferrarese, sono e saranno diverse le offerte che continueremo a proporre per chi viene da fuori città".