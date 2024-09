Auto storiche in vetrina. Nuvolari, che spettacolo. Il rombo dei 300 mezzi

Grande spettacolo per la tappa ferrarese della 34esima edizione del ‘Gran Premio Nuvolari’ – la vittoria finale è andata all’equipaggio 51, formato dalla coppia Andrea Vesco e Roberto Vesco –, prima in centro storico e poi con il passaggio in piazza Ariostea. Trecento gli equipaggi, partiti da Mantova – Modena, Pistoia, Arezzo e Rimini le altre tappe –, costruiti tutti entro la fine degli anni ‘70, di cui metà provenienti da paesi esteri. I mezzi, arrivati da via Ravenna, sono transitati da via Caldirolo, solcando porta Mare fino ad arrivare nel circuito di piazza Ariostea, dove era in programma la prova a tempo. A seguire, le auto storiche (con dietro una ventina di auto moderne) hanno percorso Ercole I d’Este, Largo Castello, corso Martiri della Libertà fino al Castello Estense. Ma questa non è stata la sola componente ferrarese. Infatti, una parte di equipaggi appartiene alla scuderia Promotor Classic, guidata dal pilota Alex De Angelis. "Per noi – ha spiegato il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – è un grande piacere confermarci come partner di questa importante manifestazione. Il passaggio del Nuvolari a Ferrara rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare non solo la nostra città, ma soprattutto la tradizione motoristica di cui è impregnata. Peraltro quest’anno gli equipaggi si sono fermati anche per un pranzo al Castello. Il nostro lavoro è sempre stato orientato alla valorizzazione del territorio e crediamo fortemente nell’apporto che una kermesse come il Nuvolari possa dare a Ferrara".

"Ringrazio Officina Ferrarese per il grande sforzo profuso nell’organizzazione di questa kermesse – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – che sempre di più si sta consolidando come un appuntamento fondamentale nel calendario dei ferraresi"