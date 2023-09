Auto travolge due donne con il passeggino, terrore per una bimba. Tutte in ospedale

Tragedia sfiorata ieri sera in via Bologna. Poco prima delle 21 una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione periferia ha sbandato salendo sul marciapiede poco dopo la rotatoria di via Kennedy.

Nella sua folle corsa la vettura ha travolto due donne, una delle quali stava spingendo un passeggino, rimasto semidistrutto sul marciapiede (nella foto). Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono rapidamente arrivate due ambulanze del 118, l’auto medica e la polizia locale.

I sanitari si sono presi cura delle due donne (una delle quali incinta) e della bambina di un anno e mezzo. Fortunatamente nessuna ha riportato gravi ferite, ma sono state comunque portate in ospedale per precauzione e per accertamenti. La polizia locale è rimasta a lungo sul luogo dello schianto per ricostruire l’esatta dinamica

e vagliare la posizione dell’automobilista.

Alcuni disagi alla circolazione, tanti i testimoni arrivati per prestare soccorso: "Abbiamo visto la macchina salire sul marciapiede – spiegano alcuni di loro –, poi un botto improvviso e il pianto della piccola. Per fortuna lei e la sua mamma non hanno riportato grosse conseguenze. Abbiamo tremato solo al pensiero di quello che avrebbe potuto succedere".

