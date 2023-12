Auto usata per furti, scatta la denuncia

Dopo il furto di un portafogli un malvivente si è recato a uno sportello bancomat prelevando duemila euro e muovendosi a bordo di un’auto di proprietà di una ferrarese di 25 anni. Le indagini dei carabinieri, anche grazie alla videosorveglianza, hanno permesso di risalire alla targa della macchina utilizzata dai presunti ladri, permettendo di identificare la proprietaria la quale, dopo essere sentita, ha detto di non sapere chi avesse in uso la propria autovettura e che non poteva riferire ulteriori dettagli sull’accaduto. Per questi motivi i carabinieri di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) hanno denunciato la giovane per favoreggiamento.