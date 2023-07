Auto vintage, passione senza tempo

Grande successo per la terza edizione dell’evento ‘Autostoriche a Cento’ che mercoledì ha visto il centro storico della città vestirsi di vintage, di ricordi e fantastiche auto d’epoca. Una bella iniziativa che è stata promossa e possibile grazie ad Ascom Confcommercio, in collaborazione con il club del motorismo storico Officina Ferrarese, il supporto dell’Amministrazione Comunale, di Anffas, Sala da Tè solidale, Fondazione Teatro "Borgatti", Scuderia Ferrari Club di Cento, Uno Energy, Banca Centro Emilia, il Comitato commercianti Cento in Vetrina e la collaborazione del centro sociale "Ugo Bassi". "Bella l’iniziativa di Autostoriche per diverse ragioni – commenta Silvia Pedriali, la presidente della delegazione Ascom Confcommercio a Cento – innanzitutto perché ha permesso di poter far apprezzare ai tanti equipaggi, all’80% da fuori Ferrara, il nostro centro storico con i suoi portici e vetrine una bella occasione di promozione in una città che fa ancora i conti con i postumi del sisma e per l’impatto sociale ed inclusivo con il mondo del volontariato locale". Grande soddisfazione anche da parte di Riccardo Zavatti, presidente del prestigioso club "Officina Ferrarese", partner e "motore" dell’iniziativa. "Ogni anno un successo ed un entusiasmo sempre maggiori – commenta - Il tutto rinforzato da un bella collaborazione tra tutte le associazioni coinvolte". Un Plauso che i promotori, Ascom ed Officina Ferrarese, vogliono indirizzare in particolare alla "Coccinella Gialla", alla Sala da Tè Solidale ed al centro di promozione sociale "Ugo Bassi" per l’allestimento del punto di ristoro. "Oltre cento auto magnifiche hanno riempito il centro storico di ulteriore bellezza – chiude l’assessore al commercio Filippo Taddia –. Siamo felici e grati a Officina Ferrarese e Ascom per questa iniziativa".

