Autobus a idrogeno, patto con Tper

Bologna e Ferrara proseguono sulla via dell’idrogeno. Un nuovo importante accordo è stato siglato in questi giorni da Tper per la progettazione, fornitura e posa in opera degli impianti destinati alla flotta ad idrogeno che entrerà in servizio nei due bacini entro il 2026. Tper ha conferito incarico a TPH2 scarl, società consortile partecipata dalla stessa Tper e da HGeneration (Gruppo Wolftank) per la realizzazione delle infrastrutture di Bologna - Due Madonne e Ferrara per un valore di 15,5 milioni di euro. Un primo contratto parziale era già stato assegnato nel giugno 2023.