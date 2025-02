Autobus e corriere, scatta lo sciopero. Lunedì tra i disagi

La segreteria regionale dell’Unione sindacale di base - Usb lavoro privato ha comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del settore Trasporto pubblico locale proclamato dalla stessa confederazione nazionale per domani. Le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper. Per il personale viaggiante di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.