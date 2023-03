Autobus, la ripresa in carrozza In un anno 12 milioni di passeggeri

Oltre 12 milioni di passeggeri sono nei nostri autobus nel 2022, 40.000 al giorno sempre nel bacino di Ferrara e provincia. La pandemia aveva svuotato gli autobus. Ora i mezzi di Tper sono tornati a riempirsi e nel 2022 hanno quasi raggiunto i livelli pre-Covid. Parliamo di 126 milioni di passeggeri trasportati lo scorso anno nei due bacini di servizio di Bologna e Ferrara. Il livello pre-pandemia non è ancora raggiunto, ma con il record di abbonamenti annuali si riavvicina in modo più deciso rispetto alla media nazionale del settore. Rispetto al 2019, il gap è ancora marcato (-17%), ma la crescita sul 2021 è del 19%. Del resto, la pandemia ha lasciato il segno e si rileva, in generale, un sensibile calo della mobilità pubblica e un parallelo aumento degli spostamenti individuali con mezzi privati. Gli studi nazionali di settore stimano una perdita della domanda di trasporto pubblico in Italia, rispetto al 2019, del 21%. Dei 126 milioni complessivamente trasportati, 113,6 milioni hanno viaggiato sulle linee bolognesi, 12,4 milioni a Ferrara e provincia. Sono 380.000 i passeggeri al giorno nel bacino di Bologna e oltre 40.000 in quello di Ferrara. A dare una mano anche le politiche di sostegno al trasporto pubblico della Regione e dei Comuni attraverso gli abbonamenti gratuiti ‘Salta Su’ per studenti under 19 e politiche tariffarie agevolate sugli abbonamenti. Nel 2022 il numero complessivo di abbonati annuali al trasporto pubblico Tper tocca un picco record superando quota 133.000: in aumento del 25,7% rispetto al 2021, ma di oltre il 20% rispetto ai numeri pre-Covid degli abbonati nel 2019.

"I numeri premiano gli sforzi fatti da un’azienda che punta a rinnovarsi per stare al passo con le sfide del mercato, anche attraverso innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale – commenta Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper –. Per il fondamentale peso sociale ed economico che riveste la mobilità per la vita delle persone, oltre che per la riduzione dell’impatto ambientale, la ripresa della domanda è un segnale di fiducia, ma la sfida a di far ritornare la mobilità pubblica ai livelli pre-Covid ed anche oltre, che condividiamo con le istituzioni e con gli obiettivi dei piani nazionali e dei Pums locali. Non possiamo sottacere le difficoltà derivanti da inflazione, rincari dei carburanti e incertezze di risorse per il settore che pesano anche sul 2023, ma non rinunciamo ad operare ogni giorno per puntare a traguardi ancora più alti".