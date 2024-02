"Autodifesa e beneficenza, il nostro aiuto alle donne"

Si incontra lunedì ufficialmente nella sala consiliare del Comune di Vigarano Mainarda il ‘Tavolo permanente per il contrasto alla violenza sulle donne’. E’ il primo nella Provincia di Ferrara organizzato da un’amministrazione comunale. "La nostra Amministrazione, in questi anni, si è impegnata molto su questo tema e ha fatto tante e importanti iniziative – sottolinea l’assessore alla Pari Opportunità Francesca Lambertini -. Quest’anno abbiamo voluto dare una spinta in piu alla battaglia per contrastare il verificarsi di tanti crimini e tanti atti di violenza contro le donne".

Da qui la scelta: "La creazione di questo tavolo permanente di lavoro – spiega - è la prosecuzione naturale di ciò che a Vigarano è nato nel 2022 su proposta nella nostra concittadina Milena Montini che ha voluto creare momenti di incontro e condivisione sul tema della violenza perpetrata ai danni di tante donne. Ora però – aggiunge - sentiamo la necessità di impegnarci di piu dando uno slancio ed un impegno maggiore al contrasto alla violenza. È venuto il momento di essere concreti cercando di trasformare le idee in fatti". Il Tavolo permanente partirà con la presentazione di quattro progetti che il Comune porterà avanti. Si parte con un corso di difesa personale che l’amministrazione offre gratuitamente alle Donne di Vigarano e che è stato fortemente voluto dal Consigliere Umberto Gardenghi. Tre mesi di full immersion nelle tecniche di difesa con l’obbiettivo di dare alle nostre donne uno strumento per avere il coraggio e la forza di reagire.

"Lo scorso anno avevamo fatto un incontro sul tema delle tecniche di difesa – ricorda l’assessore - e ciò che mi aveva colpito maggiormente era stato il risvolto psicologico che riveste il fatto di imparare delle tecniche di difesa. L’istruttore ci aveva spiegato che imparare alcune tecniche è importante soprattutto per riuscire ad avere la prontezza di reagire per cercare di svincolarsi e ciò ci può aiutare a mantenere i nervi saldi trovando dentro di noi il coraggio per reagire. Per questo motivo abbiamo voluto proporre questi incontri" . Le iscrizioni al corso verranno raccolte durante la presentazione di lunedì. L’altro progetto è VivaVittoria proposto dalla Provincia di Ferrara che ha l’obbiettivo di raccogliere fondi per sostenere gli interventi dedicati al sostegno delle donne in difficoltà a seguito di violenza. Terza azione proposta sarà la presentazione della terza edizione dell’iniziativa "Una di NOI" il 9 marzo in occasione della Festa della Donna e che avrà come protagonista una Donna del nostro territorio. Un appuntamento ideato e curato dall’assessore Daniela Patroncini che da tre anni viene svolto nel nostro Comune.

Claudia Fortini