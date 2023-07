Automedica, interrogazioni sul tavolo del ministro Schillaci

Lo spostamento dell’automedica da Copparo a Cona approda sulla scrivania del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Due interrogazioni speculari, infatti, sono state presentate dai parlamentari della Lega Elena Murelli e Davide Bergamini, rispettivamente al Senato e alla Camera, nella quale viene espressa la loro contrarietà al provvedimento. "Copparo è senza auto medica, spostata a Cona dal 3 luglio per recuperare medici da destinare al pronto soccorso – dichiarano gli onorevoli Murelli e Bergamini –. Parliamo di un servizio fondamentale per il comune nel ferrarese con una popolazione sempre più anziana e ospedali distanti. Nel frattempo la Regione scarica la responsabilità sul governo, togliendo servizi essenziali ai territori. È questa la sanità emiliana di cui si vanta tanto Bonaccini mentre dimentica i piccoli comuni nelle zone decentrate? Per le Lega non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B: porteremo avanti questa battaglia in ogni sede". Una ‘battaglia’ che a livello locale vede impegnato anche il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che in tutte le sedi e attraverso un presidio che si è tenuto lo scorso 30 giugno, ha espresso la propria contrarietà rispetto allo spostamento dell’automedica nell’ambito della riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza sul territorio provinciale, dovuto, come ha specificato a più riprese l’Azienda Usl di Ferrara, alla difficoltà di fronteggiare la carenza di personale medico (difficili da reperire sul mercato del lavoro, come spiegato dalla stessa Azienda Usl) da impiegare nei Pronto soccorso. Ora si attenderà la risposta del Ministero della Salute alle interrogazioni di Murelli e Bergamini.