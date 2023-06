Automedica, ordine del giorno bipartisan per salvarla

Nella seduta di Consiglio comunale che si è tenuta lunedì sera, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno sul tema ‘Biasimo per le scelte prospettate in Ctss (Conferenza territoriale socio sanitaria) relative allo spostamento dell’Automedica postazione Copparo 102’. E non poteva essere altrimenti, considerando che il testo del documento (inizialmente presentato dai consiglieri Alessandro Amà e Carlo Bertelli) è stato riveduto in Commissione consiliare sanità e condiviso da tutte le forze politiche. L’ordine del giorno, di fatto, ripercorre le tappe di una questione al centro del dibattito in queste settimane: ossia, il preannunciato spostamento dell’automedica dalla propria sede copparese in via Leonardo Da Vinci all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona. Attraverso il documento, illustrato dal consigliere Carlo Bertelli, viene espresso "biasimo per le scelte prospettate in Ctss che in materia di politica sanitaria, in virtù del robusto piano in atto, dettato anche dallo penalizzeranno l’area territoriale copparese" e viene impegnata la giunta comunale "a farsi portavoce nelle competenti sedi della posizione unanimemente assunta dal consesso". Consesso che, in maniera bipartisan, si è pronunciato contro la scelta di spostare il mezzo di soccorso avanzato, che – si legge nell’odg – "è un importante tassello nel sistema di emergenza territoriale, che permettere un rapido supporto di una équipe sanitaria sul luogo di un evento critico e la relativa attrezzatura medica". Inoltre, viene ricordato come l’automedica possa "prestare assistenza di primo soccorso anche nei casi in cui non sia richiesto un ricovero ospedaliero". Messaggi di condivisione sono stati espressi dal consigliere Carlo Bertelli (Lega), Enrico Bassi (Pd) e Monica Caleffi (M5S), a cui si è aggiunto il ringraziamento all’assiste del presidente del Consiglio comunale Alessandro Amà.

Valerio Franzoni