Automedica, si cambia dal 3 luglio Il sindaco: "Pronti alla protesta"

Il sindaco Fabrizio Pagnoni chiama a raccolta la cittadinanza contro lo spostamento dell’automedica da Copparo a Cona. Ieri è stata protocollata la lettera dell’Ausl, con la quale si comunica che, a partire dal 3 luglio "a causa della carenza di personale, sarà necessario riorganizzare la rete dei mezzi di emergenza-urgenza. Nello specifico, l’autoambulanza di Argenta diventerà esclusivamente un’autoambulanza infermieristica; l’automedica di Copparo verrà ricollocata a Cona per consentire la copertura dei territori del copparese-argentano-portuense. A Copparo rimarrà attiva l’ambulanza infermieristica. Tale operazione consentirà un mantenimento di elevati standard della rete del 118 e un recupero di sei medici, che garantirà la copertura dei pronto soccorso durante il periodo estivo".

Provvedimenti che erano stati anticipati nella riunione della Conferenza socio-sanitaria dell’8 maggio scorso e che, nel caso di Copparo, sono stati seguiti da forti proteste per una decisione di cui si temono gli impatti per il territorio. A farsi da subito portavoce della contrarietà allo spostamento dell’automedica è stato il sindaco che ha denunciato il progressivo impoverimento dei servizi sanitari a livello locale, nonché preoccupazione per la futura gestione delle emergenze sul vasto territorio dell’ex Mandamento copparese a seguito del previsto allontanamento del presidio sanitario dalla sede di via Leonardo da Vinci. Da qui, i due inviti rivolti alla cittadinanza. Il primo all’incontro di mercoledì alle 18, in galleria civica Alda Costa, "per ascoltare la dirigenza Ausl che parteciperà ai lavori della Commissione consiliare Sanità, a cui è stata invitata". Poi al presidio dinanzi alla postazione della automedica che sarà organizzato venerdì prossimo. Nel frattempo, giovedì si riunirà l’ufficio di presidenza della Conferenza territoriale socio-sanitaria "e ancora una volta – preannuncia il primo cittadino copparese – ribadirò la nostra contrarietà allo spostamento dell’automedica e al continuo depauperamento dei servizi".

Valerio Franzoni