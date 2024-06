’Automotostoriche’ in centro. Kermesse dell’Officina Ferrarese

È una tradizione che si rinnova, per la sedicesima volta. Ormai Automotostoriche in centro storico, rappresenta un appuntamento immancabile per l’agenda dei ferraresi. Quest’anno, la kermesse realizzata da Officina Ferrarese con la partnership di Ascom Confcommercio e Comune, si terrà questo fine settimana. Sabato, a partire dalle 15, inizierà l’esposizione dei veicoli storici – circa centoquaranta le auto, con una vastissima gamma di marchi rappresentanti dal 1925 ai giorni nostri – mentre alle 18.30 parte la vera e propria sfilata in piazza Trento Trieste. La domenica, sarà invece dedicata ai più piccoli in nome della solidarietà con il Mini Gran Premio Unicef. Una gara su automobiline a pedali per i bimbi dai quattro ai nove anni. Dalle 10 alle 12 si terranno le prove, mentre dalle 15.30 alle 17.30 le finali. "Questa manifestazione – spiega il presidente del Club Officina Ferrarese del Motorismo storico, Riccardo Zavatti assieme al vice, Carlo Grelewski – rappresenta una grande tradizione per il nostro club. Abbiamo deciso di svolgerla in queste date oltre un anno fa, ignari della possibilità che ci fossero le elezioni. A ogni modo, non ci sembrava giusto spostarla, perché è un’occasione molto importante sia per noi che per la città". La pensa così anche l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini che, oltre a rinnovare l’appoggio del Comune descrive Automotostoriche come "un’autentica eccellenza per la nostra città".