L’autopsia su Alessandro Coatti per far luce sull’omicidio in Colombia

Ferrara, 26 giugno 2025 – È stata eseguita nella giornata di ieri a Ravenna l’autopsia sui resti di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino di Alfonsine, massacrato il 6 aprile scorso a Santa Marta in Colombia. L’esame è stato affidato al medico legale veronese Dario Raniero dal pm Angela Scorza, delegata della procura di Ravenna da quella di Roma per procedere a tutti gli accertamenti del caso.

L’autopsia è stata eseguita per rivelare con quante e quali armi il 38enne è stato ucciso e smembrato, nell’ambito di un fascicolo aperto contro ignoti dalla procura italiana, del tutto autonomo rispetto a quello della procura colombiana. Da quest’ultima i magistrati romani potrebbero naturalmente decidere di chiedere tutto il materiale acquisito.

Intanto, dopo l’autopsia, i resti di Coatti saranno finalmente restituiti ai familiari che potranno organizzare l’ultimo saluto. “Faremo il funerale – dichiara lo zio Giovanni Coatti –. Fino a ieri non sapevamo quanto tempo ci avrebbero messo da Roma ma ora possiamo procedere. Le dinamiche al momento non le so ma abbiamo già contattato le onoranze funebri e quindi speriamo di riuscire a fare il funerale nel fine settimana o comunque entro l’inizio della prossima nella chiesa di Longastrino con sepoltura nel cimitero del paese”.

Intanto proseguono le indagini della procura colombiana, che negli ultimi giorni hanno portato all’arresto di quattro ventenni. Sono Oswal Moisés Ospino Navarro, preso a Medellín; Isaac Enrique Márquez Charris, fermato nel comune di Arjona (Bolívar); Andrea Camila Berdugo Escorcia, catturata a Bogotá D.C.; e Brian Augusto Cantillo Salcedo, arrestato a Santa Marta.

Nel corso delle indagini sono stati spiccati 11 mandati di perquisizione. Si tratta – secondo gli inquirenti – di una banda specializzata in rapine ed estorsioni già identificata alcune settimane fa: malviventi che avrebbe adescato Coatti sfruttando un sito di incontri. Già dopo l’omicidio, gli investigatori avevano individuato una donna con il cellulare del defunto.

E proprio il telefonino del 38enne ha permesso di ricostruire le ore precedenti la scomparsa. In particolare Coatti aveva fissato un appuntamento attraverso l’app Grindr, assai diffusa nella comunità Lgbtq ma sovente usata come esca anche da bande alla ricerca di vittime per rapimenti, furti ed estorsioni. Sono tuttora in corso accertamenti sull’esistenza di altri membri del gruppo criminale che potrebbero aver partecipato al massacro.

