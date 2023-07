’Autori a corte’ saluta Ferrara Debutto alla Delizia di Belriguardo

Dopo quasi dieci anni dalla sua nascita, la rassegna letteraria ’Autori a Corte’ saluta Ferrara e, con il patrocinio del Comune di Voghiera, prende sede nella splendida dimora della Delizia di Belriguardo nel periodo fra il 2 e il 9 settembre nell’ambito del più ampio cartellone di Estate a Belriguardo.

Ideato e proposto dal Consorzio Eventi Editoriali, è stato un modo innovativo e spettacolare per proporre opere letterarie di popolari autori operanti nell’ambito della cultura, del giornalismo, dell’arte, della musica, dello sport e dello spettacolo a livello nazionale e internazionale presentati assieme a risorse intellettuali e produttive del territorio. Nata nel 2014 all’interno del Giardino delle Duchesse ha da subito fatto breccia nel pubblico e negli appassionati con ospiti come Achille Occhetto, Magdi Allam, Gianlugi Nuzzi, Tommy Basso, Cinzia Tani, Antonio Casanova, Ivano Marescotti, Marcello Simoni, Massimo Carlotto, Piero Fassino, Don Mazzi, Sonia Peronaci arrivando anche a ospiti internazionali come Petros Markaris, giallista greco fra i più apprezzati d’Europa.

"Mescolando cultura, politica, letteratura e argomenti più frivoli come sport e cucina – spiegano gli organizzatori – la rassegna è riuscita a ricavarsi spazi importanti con un pubblico assolutamente etorogeneo orgogliosamente sempre a ingresso gratuito. Ha avuto anche un ruolo importante di rigenerazione urbana fregiandosi (grazie anche ad una intuizione dell’allora assessore Massimo Maisto) di aver inaugurato lo spazio estivo all’interno del Consorzio Factory Grisù facendo da apripista alle tante successive iniziative ampliatesi anche all’intero quartiere GAD".

"Un percorso lungo e pieno di soddisfazioni – commenta Federico Felloni, presidente del Consorzio Eventi Editoriali – purtroppo i tempi sono cambiati, la città è cambiata e i ferraresi con essa; oramai si prediligono eventi musicali e di intrattenimento all’insegna del disimpegno (a parte rare eccezioni). Se posso dare un suggerimento al futuro assessore, di qualsiasi colore politico sia, cerchi di proporre anche eventi che non prevedono food and drinks a profusione e cerchi di destinare il centro storico a proposte meno impattanti. La lettura – aggiunge – è fondamentale e va tutelata insieme a chi da decenni si batte per essa, discriminare in base alle sensibilità politiche è un danno che si fa alla comunità e non a chi la subisce".