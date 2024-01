Autori e amici al Roverella. Il ricordo di Roberto Pazzi

Domani alle 17 al Circolo Negozianti di palazzo Roverella, Ferrara Cambia ricorderà lo scrittore e poeta Roberto Pazzi. Una iniziativa – spiega il presidente dell’associazione Andrea Maggi – che mostrerà un Roberto Pazzi inedito, un ritratto personale non solo dell’autore, ma dell’uomo, raccontato dalle persone che a lui sono state più vicine. Dacia Maraini, amica di vecchia data di Pazzi, interverrà in diretta streaming con una testimonianza inedita. Oltre a lei, interverranno la scrittrice Francesca Capossele, il compagno di Pazzi, Stefano Baldrati e Ruggero Osnato. "Alla notizia della sua morte avvenuta il mese scorso – aggiunge Maggi – abbiamo subito avvertito il dovere morale di ricordare Roberto Pazzi che in più occasioni è stato ospite di Ferrara Cambia e ci aveva dimostrato la sua amicizia. Ricordo ancora con emozione, tra le altre, una serata conviviale alla sua amata ‘Gigina’ con tanti soci di Ferrara Cambia, dove ci aveva deliziato con la sua oratoria, dedicandoci alcune sue poesie".

Maggi ringrazia "la rettrice Laura Ramaciotti per il patrocinio dell’Università che parteciperà con il proprio rappresentante Fabio Romanini del sipartimento di Studi umanistici, il Circolo dei Negozianti nelle persone di Paolo Orsatti e Riccardo Modestino e la libreria Ubik, anch’essa presente all’iniziativa". L’evento è aperto al pubblico e i posti sono limitati. Necessaria la prenotazione (Whatsapp 348 2633602, ferraracambiaaps@gmail.com).