Autoriparatori Cna per le donne, insieme alle donne

Linda Gardinali, presidente di Cna servizi alla comunità, ha lanciato un nuovo progetto in occasione della Giornata della Donna: ’Autoriparatori Cna - Per le donne, insieme alle donne!’. In marzo gli autoriparatori aderenti all’iniziativa verseranno al Centro donna giustizia di Ferrara due euro per ogni servizio reso al cliente. Obiettivo: coinvolgere associati e clienti in un progetto solidarietà nei confronti delle donne in difficoltà. "Gli autoriparatori sono abituati a fornire servizi e aiuto alla comunità. Mi è sembrato naturale chiedere loro uno sforzo in più: contribuire, col proprio lavoro, a sostenere le donne in difficoltà".