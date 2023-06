Autoritratto giovanile del 1929 La scintilla dell’arte di Ilario Rossi

di Lucia Bianchini

Dalla casa di Antonio Rossi in mostra alla Galleria del Carbone. Saranno esposte fino al 25 giugno le opere dell’artista Ilario Rossi – mostra curata da Sandro Malossini –, opere inedite che seguono il percorso artistico di Rossi dal 1929 al 1994. A ripercorrere la carriera dell’artista bolognese allievo di Giorgio Morandi è Malossini.

"Partiamo – dice – da un lavoro giovanile del 1929, un autoritratto, che realizzò da giovanissimo. Rossi usa la pittura informale per creare un velo sulla sua natura di pittore figurativo. Vive la pittura informale come una stagione che termina con il recupero della figura, delle composizioni floreali, negli anni ‘80 e ‘90 diventa un pittore completo, spaziando tra paesaggio, ritratto. Questa mostra rappresenta tutto questo, le opere sono tutte della collezione del figlio Antonio, della famiglia, sono le opere che hanno esposte in casa, per questo è un piccolo gioiello". "Non mi aspettavo questa mostra a Ferrara – così il figlio dell’artista Antonio Rossi –. In mostra ci sono opere che vanno dall’inizio dell’attività fino agli ultimi anni, attraversano un lungo periodo della sua vita in cui ha sviluppato diverse tecniche: pittura, ma anche grafica e scultura. Scolpiva sassi ricavandone volti". Allievo di Giorgio Morandi, Rossi si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1933. Sotto l’influenza di Morandi ha colto e fatto propria la struttura della composizione di Cézanne, pur impegnandosi anche in altre esperienze pittoriche, come le manifestazioni espressioniste della Scuola Romana e la sensibilità romantica di Carlo Corsi. Ma la genuina personalità dell’artista è emersa prepotente dal vero osservato e interpretato. Ha dipinto paesaggi, nature morte, figure, non trascurando la grafica.

Ha vinto molti premi e partecipato alle Biennali di Venezia e alle Quadriennali di Roma. Tra i fondatori, assieme ad Aldo Borgonzoni, Giovanni Ciangottini, Pompilio Mandelli, Luciano Minguzzi, di ‘Cronacheì, importante attività culturale di aggiornamento. "È un autore che desideravamo presentare – racconta Paolo Volta, presidente della Galleria del Carbone –, rappresenta il massimo della pittura ed abbraccia un arco di tempo in cui si può riportare esempi che possano far capire l’evoluzione dell’arte di quel periodo, apprezzabile in questa piccola antologica". La mostra (patrocinio del Comune di Ferrara) sarà alla Galleria del Carbone, in via del Carbone 18a, fino al 25 giugno. E’ aperta dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 20. Sabato e festivi dalle 17 alle 20.