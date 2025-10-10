Autorivendite e officine nel mirino, atti irregolari e niente depositi: 14 rischiano la chiusura

Ferrara, 10 ottobre 2025 – Un’indagine di due mesi nella ‘giungla’ delle autorivendite (soprattutto online, ma non solo) ha permesso alla polizia stradale di portare alla luce una lunga serie di irregolarità. Gli illeciti riscontrati durante l’attività hanno condotto alla richiesta di quattordici provvedimenti di chiusura di attività, oltre a sanzioni piuttosto salate e un paio di denunce. Ma entriamo nel dettaglio del lavoro svolto. Tutto è partito a luglio, con l’intensificazione dei controlli sul mondo delle autorivendite della provincia. I risultati hanno sollevato il velo su numerose situazioni che hanno tenuto impegnati gli uomini della Polstrada per gli interi mesi di luglio e agosto. Innanzitutto qualche dato: i poliziotti della Stradale hanno svolto undici servizi straordinari, eseguendo verifiche amministrative su venticinque attività sparse su tutto il territorio. Tra queste figurano diciannove autorivendite e sei officine (una delle quali con centro revisioni). Sotto la lente, nell’ambito di questi accertamenti, sono finiti 226 veicoli e 31 persone. L’esito dei controlli, si diceva, ha delineato un quadro di irregolarità e anomalie diffuse. Le conseguenze non sono mancate.

Oltre alle già accennate proposte di chiusura attività (in buona parte già oggetto di specifico decreto da parte dei Comuni), la Polstrada ha elevato diverse contravvenzioni per la mancanza dei registri dei rifiuti speciali pericolosi (con particolare attenzione al regolare smaltimenti di tali materiali in ditte specializzate), per violazioni della Scia (la segnalazione certificata dell’inizio di un’attività) e per irregolarità nella tenuta dei registri di pubblica sicurezza. In tutto si parla di 24 sanzioni per oltre 29mila euro. Ma non è tutto. Per alcuni soggetti controllati ci sono state anche ricadute sul fronte penale. Due di loro, titolari di partita Iva, sono stati infatti denunciati per falso e truffa.

Queste ultime contestazioni farebbero riferimento a presunte false informazioni in sede di autocertificazione e all’intestazione fittizia di alcuni veicoli. Ma cosa hanno scoperto esattamente gli uomini della polizia stradale durante i controlli? Prima una premessa. Nel quadro di una normativa non sempre di facilissima interpretazione, anche nel Ferrarese sono nate varie autorivendite, soprattutto in rete. Per aprirle occorre una Scia, ma da sola non basta. Queste attività devono infatti rispettare diversi parametri, tra cui avere una sede legale, una partita Iva e un deposito nel quale tenere le auto anche in vista di possibili controlli di polizia. La maggior parte degli illeciti scoperti riguarda proprio questi obblighi e, nello specifico, la Scia. E qui gli scenari che si sono aperti davanti agli uomini della Stradale sono stati diversi.

Alcune delle attività controllate operavano effettivamente nel campo del commercio di auto, ma lo facevano in maniera non totalmente regolare. In altri casi sarebbe invece emerso come queste società venissero utilizzate per permettere ai titolari di usufruire delle ‘targe prova’ di cui dispongono le concessionarie e che consentono una serie di benefici, tra cui un’assicurazione meno costosa e passaggi di proprietà più convenienti, oltre alla possibilità di usare la stessa targa su più macchine. Insomma, l’attività della Stradale ha acceso i riflettori su un ‘sottobosco’ decisamente complesso e capace di nascondere tra le sue fronde diverse situazioni opache. Un mondo sul quale l’attenzione dovrà continuare a rimanere alta.