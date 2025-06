Autosalone Cavour si espande. Ecco la nuova sede sulla Romea

Continua il percorso di crescita di Autosalone Cavour, storica realtà attiva nel settore automotive dal 1960 sul territorio ferrarese. Dall’altro ieri, è operativa la nuova sede al Lido degli Estensi, lungo la S.S. Romea 34, nel comune di Comacchio: un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza dell’azienda in provincia. Da oltre sessant’anni, Autosalone Cavour rappresenta un punto di riferimento per chi cerca competenza, affidabilità e un servizio completo nella scelta e nella gestione del proprio veicolo. Così si presentano: "Siamo concessionaria ufficiale per i marchi Volkswagen, Mazda, EMC e Foton, e offriamo una gamma completa di veicoli per la mobilità privata e professionale, sia nuovi che usati. Dopo l’apertura della sede di Cento nel 2021, il nuovo showroom al Lido degli Estensi amplia la rete commerciale dell’azienda e consolida la volontà di essere sempre più vicini ai clienti, anche nelle aree a maggiore vocazione turistica e stagionale. Una scelta strategica che valorizza il territorio e risponde alle esigenze di un bacino in continua evoluzione". Con questa apertura, Autosalone Cavour conferma la propria volontà di investire nel futuro dell’automotive, mantenendo al centro del proprio operato le persone, il territorio e l’innovazione. "Ad accogliervi – continuano dall’autosalone – nella nuova sede di Lido degli Estensi ci sarà Cristiano Silvestri, che con la sua esperienza saprà guidarvi e consigliarvi nell’acquisto della vostra nuova vettura". Il radicamento sul territorio provinciale è uno degli obiettivi di questo autosalone che punta sul servizio di prossimità ai clienti. L’autosalone Cavour è anche attento alla realtà sociale del territorio ferrarese. Al punto di instaurare legami con le scuole. Per esempio, anche quest’anno è statoi rinnovare e ampliato un progetto nato nel 2024 insieme all’Ipsia di Rovigo, coinvolgendo due importanti realtà scolastiche del territorio ferrarese: l’IPSIA e l’ITI. "Insieme a studenti e insegnanti – concludono dall’autosalone – abbiamo costruito un percorso di incontro e confronto dedicato al mondo dell’automotive, per raccontare da vicino cosa significa oggi lavorare in una concessionaria e nella sua officina specializzata".