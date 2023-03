Autostazione di via del Lavoro, al via gli interventi per l’ampliamento

Una nuova autostazione in via del Lavoro più ampia e funzionale e un percorso ciclopedonale in via Cassoli più accessibile e sicuro. Una cerniera di collegamento tra il centro storico e la stazione. Questi gli obiettivi di un’ulteriore tranche di lavori del ‘Piano Periferie’ già consegnati dal Comune e in partenza nei prossimi giorni. Questi lavori (per la cui realizzazione sono previsti 240 giorni), si articolano su due livelli. Il primo intervento sarà di potenziamento dell’autostazione di via del Lavoro, a seguito della chiusura del terminal di Rampari San Paolo, la cui area rientra nel Progetto di riqualificazione urbana del quartiere della Darsena di San Paolo, ex Mof e Meis. Mentre il secondo permetterà la riqualificazione della ciclabile di via Cassoli che assumerà la funzione di asse di collegamento tra il centro storico e il polo intermodale della stazione.

"Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi – di un lotto del Piano Periferie completamente rimodulato, insieme a quello dell’ex Mof, dalla nostra amministrazione grazie a una serie di positive interlocuzioni che ho avviato personalmente, già dallo scorso anno, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha accolto, condividendole, le nostre proposte. Interveniamo in via Cassoli andando a realizzare un collegamento ciclabile che consentirà ai turisti di raggiungere il centro storico in piena sicurezza, con un percorso lineare e accessibile". La realizzazione del progetto partirà con gli interventi all’autostazione di via del Lavoro, la cui area interna sarà ampliata dagli attuali 7.500 metri quadri a circa 10.600 metri quadri. La nuova disposizione delle banchine di fermata all’interno dell’autostazione permetterà di ottenere un totale di 40 stalli. L’accesso all’autostazione avverrà direttamente dalla rotatoria tre via Maverna e via del Lavoro. Il costo totale dell’opera ammonta a oltre due milioni e trecentomila euro.