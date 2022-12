Autostazione in via del Lavoro Al via il bando da oltre due milioni

Procedono i lavori del bando periferie. Terminata la porzione sud della nuova ciclabile di via Darsena, avviato l’intervento all’incrocio tra corso Isonzo e via Piangipane, e affidati i lavori dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili nell’area ex Mof e Darsena, è stato pubblicato in questi giorni il bando di gara per l’ampliamento dell’autostazione di via del Lavoro (per complessivi due milioni 304mila euro circa), che assorbirà le funzioni dell’attuale – all’ex Mof – che diventerà una piazza alberata. Si tratta, tecnicamente, del lotto funzionale C1, dei dodici lotti complessivi del bando periferie, che ridisegnerà, entro la fine del prossimo anno, l’area tra il centro storico e il fiume. Una sorta di cerniera tra il lungo fiume e il centro della città. Intanto, con specifica determina dirigenziale, è stata impegnata la somma di circa 45mila euro per le bonifiche ambientali (completamento di attività in parte già realizzate) che interessano il quadrilatero ricompreso proprio nell’area parcheggio e nella vicina ex sede di Ricicletta (lotto A2). Se ne occuperà la Petroltecnica Spa, che dovrà inertizzare (aspirando il materiale residuo e riempiendo le cavità di materiale inerte) due cisterne di gasolio interrate, nella zona est dell’ex Mof. Il cronoprogramma prevede che, indicativamente entro febbraio prossimo, sarà dismessa l’attuale autostazione in Rampari di San Paolo e inizieranno i lavori del cantiere per predisporre l’area ad accogliere i nuovi alberi ad autunno. L’ampliamento dell’autostazione di via del Lavoro prevede invece che entro settembre (quindi per la riapertura delle scuole) quest’area possa tornare ad essere utilizzata come capolinea.

Intanto è stato elaborato un piano provvisorio, che sarà attivo dal primo febbraio prossimo, per la sosta delle corriere lungo via Darsena, nel tratto dalla rotatoria di corso Isonzo verso la stazione, in via Puglisi e, in parte, in via del Lavoro.

"Il bando periferie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e al Recovery Fund, Andrea Maggi – è una imponente ‘macchina’ sincronizzata che integra il lavoro di tanti professionisti e imprese, che ringrazio, incrociando un serrato cronoprogramma di lavori che, all’incirca entro un anno, ci consentiranno di apprezzare integralmente questo complesso di interventi".

L’impegno. "Dal nostro insediamento – prosegue l’amministratore – abbiamo profondamente ridisegnato prospettiva e visione dei progetti, con maggiore attenzione alle aree verdi, con la riduzione delle previsioni di utilizzo di cemento, pensando a una stretta integrazione tra città e fiume". Fiume che, tiene a rimarcare l’assessore ai lavori pubblici, "come visto quest’estate, vogliamo che sia sempre più un luogo centrale, vissuto e in diretta connessione col cuore storico di Ferrara". Insomma, un ulteriore passo avanti per la rivitalizzazione di una zona della città che diventerà di fatto una propaggine del centro storico.

re. fe.