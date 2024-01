"Autostazione, lavori eterni. Fate chiarezza sui ritardi"

"Il sindaco spieghi le ragioni del ritardo accumulato nell’esecuzione delle opere di ampliamento al nuovo terminal delle corriere in via del Lavoro, che tanti disagi hanno creato, nonché lo stato di avanzamento e il termine previsto". A chiederlo, attraverso un’interpellanza, è il consigliere del Pd Davide Nanni. L’esponente dem parte da alcune premesse. "Non sembrano avere fine i lavori di ampliamento al terminal delle corriere in via del Lavoro, iniziati a marzo

dello scorso anno e necessari ad ospitare le linee extraurbane di Tper che permettono a numerosi studenti e lavoratori pendolari di raggiungere Ferrara ogni giorno – afferma –. In particolare, stando a quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, vi sarebbero gravi ritardi sia nei

lavori di asfaltatura che nel collaudo degli impianti semaforici, indispensabili a garantire la manovra e

circolazione dei mezzi in piena sicurezza". Nanni ricorda inoltre i disagi di questi mesi legati alla riorganizzazione delle fermate. "Per ovviare la chiusura definitiva della vecchia autostazione di via Rampari San Paolo, avvenuta il 13 febbraio 2023 senza che fossero ancora iniziati i lavori di ampliamento al nuovo terminal, si è ha ritenuto opportuno spostare i capolinea di molte linee extraurbane tra via Darsena e un’area riservata ai margini di via del Lavoro. Tale soluzione – conclude – ha creato notevoli disagi alla circolazione e ai residenti di via Darsena".