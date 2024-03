"Autostazione, manca poco al termine dei lavori"

Caro Carlino,

riscontro la lettera dal titolo “Quando finiranno i lavori della nuova autostazione?” a firma di Mauro Turati per informare che il cantiere è pressoché ultimato e che mancano solo alcuni piccoli lavori di finitura che l’appaltatore conta di terminare entro brevissimo. Assieme ai tecnici comunali, presidiamo i tantissimi cantieri avviati e molti dei quali, come questo, in fase di conclusione. Sono in corso le opere di segnaletica orizzontale e l’installazione dell’impianto di illuminazione, insomma mancano solo alcune piccole finiture non sostanziali ma necessarie prima di restituire l’area ad Ami. Ancora un poco di pazienza e avremo una autostazione tutta nuova.

Andrea Maggi

Assessore comunale

---

Un lettore, giorni fa ha esposto un argomento riguardante la funzione dei sindaci che devono essere super partes. In effetti, nel passato anche recente, tutti coloro che erano investiti di funzioni pubbliche si svestivano delle loro provenienze. Ora, molti sindaci, presidenti di Province, persino presidenti del Consiglio partecipano attivamente alla vita dei loro partiti, addrittura con comizi elettorali. Si comprende che il primo partito è l’astensionismo ma, anche se si rappresenta solo il 15% degli aventi diritto al voto, ma maggioranza dei votanti, di fatto bisogna rappresentare tutti.

d.b.