Autovelox danneggiato, probabile emulazione. Scattata la denuncia

ARGENTA

Fleximan in azione anche ad Argenta, non è certo. Più probabile un episodio di emulazione. Di certo c’è che nel mirino del colpevole, o dei colpevoli, c’è finito l’autovelox installato sulla SS16, alla Celletta, lunedì notte. Chi ha agito avrebbe usato un flessibile per intagliare la base del palo che sorregge l’impianto. Che avrebbe potuto abbattersi pericolosamente in mezzo a Via Matteotti, nel cortile ed a ridosso di un’abitazione. Invece per causa ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale, i vandali hanno abbandonato il campo: forse per un guasto dell’attrezzo, o magari disturbato dai veicoli in transito, o perché troppo in vista, sotto i lampioni di strade e le luci delle case. Ma di strani movimenti si sarebbero accorti alcuni automobilisti di passaggio, che hanno lanciato l’allarme, raccolto dai carabinieri e dalla polizia locale che hanno avviato le indagini. La fenditura è stata tamponata con una cintura metallica. Mentre è partita una denuncia contro ignoti.

n.m.