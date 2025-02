Gli autovelox che dividono: “Così si salvano le vite”. “Non sono affatto utili, servono solo a fare cassa”

Ferrara, 24 febbraio 2025 – Da una parte c’è chi è d’accordo con l’installazione dei nuovi autovelox soprattutto in prossimità delle scuole; dall’altra, invece, c’è chi li considera strumenti utili soltanto a fare cassa e a vessare i poveri automobilisti. I nuovi dispositivi sono entrati in funzione a partire dalla mezzanotte di lunedì scorso. In particolare, sono stati attivate le tre nuove postazioni di rilevazione velocità nelle vie ad alta è l’incidentalità. Gli autovelox sono bidirezionali in via della Canapa e in via Caretti, con il limite a 50 chilometri orari, e uno monodirezionale in via dei Calzolai, con il limite a 70 chilometri orari, per i veicoli che da Francolino viaggiano verso Ferrara. Prossimamente, oltre alle tre postazioni attive da ieri, sarà installato un altro autovelox, nella strada statale 16 all’altezza di via Valdicuore in prossimità del raccordo Ra8. Sui nuovi dispositivi per multare chi ha il piede pesante sull’acceleratore, la città si spacca tra chi è favorevole e chi boccia l’iniziativa del Comune. L’analisi parte da via Calzolai, tra la frazioni di Francolino e Malborghetto, strada teatro di diversi incidenti, l’ultimo qualche settimana fa. Su via Canapa campeggia una foto, con sotto fiori e candele, in ricordo di un tragico incidente stradale avvenuto il 25 agosto 2021. Le vittime furono marito e moglie di nazionalità moldava Cristina e Boris Danu avevano 29 e 26 anni. Così una cittadina Eleonora Menegatti: “Si tratta di una cosa giusta, anche perché ricordiamo che ci sono delle scuole su questo tratto, quindi permette una maggiore sicurezza. Bene che siano stati installati fungono da deterrente per rallentare e rispettare i limiti”. Per Paolo Conti è una scelta da condividere: “Anche se io avrei preferito che fosse 70 chilometri orari il limite e non 50 come previsto in questa strada che è larga. Comunque, è un bene l’attivazione di questi dispositivi”.

Irene Signorini non ha dubbi: “Ampiamente favorevole: anzi, ce ne dovrebbero essere di più posizionati sul territorio comunale, per garantire la sicurezza sulle strade, molte spesso si vedono auto non rispettare i limiti. L’autovelox è un buon deterrente”. Sulla stessa linea d’onda Simone Migliaccio: “Una cosa che approvo come misura a favore della sicurezza. Sicuramente meglio questi autovelox, benché siano segnalati in maniera adeguata e non nascosti”. Spostandosi in via Caretti, una bretella di grande passaggio, c’è, chi ricorda un’altra tragedia: era il 23 settembre 2017, quando un ragazzo ventiquattrenne venne investito mortalmente da una Lancia Y mentre era in bicicletta. Saturnio Ninfali agente di commercio è contrario: “Giro tutto il giorno e credo che l’autovelox non serva, anzi è solo un modo per fare cassa. Non son d’accordo sull’attivazione di questi autovelox”.

Claudio Palerma è di parere opposto: “Sono pienamente d’accordo sul posizionamento di questi dispositivi, anche in questa strada già teatro d’incidenti. Solo che le auto rallentano in prossimità dell’autovelox e poi riprendono ad andare forte”. Rodolfo Calzolari concorda: “Giusto che ci siano su questa strada ed anche le altre, ci vorrebbe più attenzione generale al rispetto dei limiti. Meglio gli autovelox che le ‘zone30’, dove appare impossibile rispettare con le macchine di oggi”. Emilio Carrella rivela come: “Sono sicuramente d’accordo e ben venga un autovelox su questa strada. Alla notte, da dove abito io, si sentono sempre auto sfrecciare ad alta velocità Con l’autovelox speriamo sia la volta buona e la smettano una volta per tutte”.