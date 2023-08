Autovelox a Ferrara: dalle multe quasi due milioni. Argenta maglia nera

Ferrara, 13 agosto 2023 – A balzare agli occhi è quel numero, al centesimo, 1.860.907, 69. Un tesoretto che rappresenta il totale dei proventi per le violazioni ai limiti massimi di velocità – tradotto, le multe – collezionate dagli automobilisti nel 2022. La cifretta riguarda l’Unione dei comuni Valli e Delizie che comprende Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

Multe: Gianni Gardellini, comandante Terre e Fiumi, e un tutor sulle strade

Un numero che supera, e di gran lunga, i ‘miseri’ 879.224,41 euro collezionati sempre per eccesso di velocità – chi pigia troppo sul gas – e sempre nel 2022 nella città di Ferrara. E che ‘stacca’ gli altri comuni, compresa l’Unione terre e fiumi (Copparo, Riva del Po e Tresignana) di parecchie lunghezze.

Per fare un esempio, Codigoro si ferma ad ‘appena’ 586.344,90 euro. Che cosa è successo nel 2022 nelle strade dell’Unione dei comuni Valli e Delizie (al timone dei vigili urbani c’è il comandante Carlo Ciarlini)? A spiegarlo il sindaco di Ostellato, Elena Rossi. Che di velox fissi nel suo territorio non ne ha – ci tiene a precisarlo – proprio nessuno. "Nel mio comune come in quello di Portomaggiore – sottolinea – non ci sono autovelox fissi, c’è solo ad Argenta. Il famigerato e temutissimo rilevatore elettronico all’altezza del Santuario della Celletta".

C’è chi è stato multato anche 18 volte da quella postazione che non perdona chi ha il piede pesante. Basta andare un po’ indietro nel tempo. Bilancio 2019 delle multe ad Argenta. In quell’anno furono 36.982 le sanzioni per velocità eccessiva. La maggior parte erano multe ‘elevate’ dal – "famigerato e temutissimo" – velox della Celletta, occhio elettronico che scatta se si supera il limite di 50 chilometri orari. Frenate all’improvviso, rabbia al volante, quando è ormai troppo tardi. E non resta che attendere l’arrivo, in buchetta, del verbale.

Ancora un po’ di numeri. Non scherzano Comacchio con 557.900,04 e Bondeno 295.515,21 (sempre proventi del 2022 per violazioni ai limiti di velocità). E’ il sindaco Simone Saletti a difendere una scelta, quella della sicurezza. "Da Bondeno a Vigarano c’è il tutor. E a chi ci accusa di fare casa, il solito e ormai vecchio ritornello, rispondo che da quando è stato installato abbiamo registrato un crollo vertiginoso degli incidenti. Sono i residenti che ci chiedono di mettere i velox perché funzionano. Da Bondeno a Cento c’è un altro tutor, anche lì schianti azzerati. Preferisco essere impopolare per una fetta di cittadini, non certo tutti, ma avere meno morti nelle strade. Anzi, abbiamo chiesto alla prefettura il via libera per una postazione a Scortichino. E’ la gente che vuole sicurezza sulle strade, basta fiori e croci dove piangere i nostri ragazzi". Fare cassa, sistemare i bilanci con le multe. Questa l’accusa mossa ai sindaci. Che non ci stanno. Di nuovo Rossi: "I soldi che si incassano con le sanzioni sono vincolati ad un loro utilizzo alla voce sicurezza stradale. E poi, se devo essere sincera, vedo passare nelle strade dei bolidi. Quelli sono criminali ai quali la patente va tolta, altro che multa".

Un altro punto caldo, Tamara, frazione di Copparo. Anche qui c’è un autovelox, il limite è di 50 all’ora. Il territorio è quello della polizia municipale dell’Unione comuni terre e fiumi (Copparo, Riva del Po e Tresignana). Nel 2022 sono stati ‘raggranellati’ 344.453, 36 euro. Cosa viene fatto di quei soldi? Lo spiega Laura Perelli, primo cittadino di Tresignana. "Manutenzione delle strade, dei marciapiedi, della segnaletica, vengono acquistate strumentazioni per la polizia municipale. E’ un investimento in sicurezza".

Gianni Gardellini, comandante della Polizia Locale Terre e Fiumi, passa dalle parole ai fatti. Mostra un’apparecchiatura droga-test. E’ stato acquistato con i proventi delle sanzioni. Servirà, e parecchio. "Dopo la pandemia, quando gli incidenti sono calati, assistiamo di nuovo all’aumento di questo drammatico fenomeno". La gente esce di strada, perché corre, perché è distratta. In alcuni casi, perché si mette al volante con un bicchiere in più. Una nota positiva. A Cento i soldi per eccesso di velocità sono 12.280,43 nel 2022. Forse qualcuno sta imparando la lezione.