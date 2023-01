Autovelox, le multe in un anno sono 14mila

In occasione della giornata dedicata al patrono San Sebastiano, il comandante della Polizia locale Terre e Fiumi Gianni Gardellini e l’assessore con delega alla Polizia locale dell’Unione, nonché sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, hanno tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2022. "Negli ultimi anni è stato condotto un lavoro importante in tema di Polizia locale – ha spiegato Pagnoni -. A fronte della situazione trovata, si è posta particolare attenzione a questo servizio cruciale, fornendo risposte concrete. Da parte del Corpo c’è un impegno importante. Tanto che anche dai nostri Carabinieri viene il plauso per la preparazione e la disponibilità". Il quadro tracciato dal comandante Gardellini si inserisce in un periodo di ripresa dopo il rallentamento dovuto alla pandemia e risponde a una politica di rafforzamento del Corpo. Primo elemento evidenziato è stato l’incremento del personale, passato da una ventina di unità alle attuali 25: alcuni di loro, proprio ieri, hanno ricevuto onorificenze di lungo comando e di lungo servizio. Nell’incremento spicca la presenza di due nuovi ispettori, per favorire i processi di coordinamento e di decentramento: "A ognuno è affidato un territorio, Copparo centro – Tresignana e Copparo frazioni – Riva del Po, individuati per connotazioni omogenee, e del personale di riferimento, che conosca le comunità". Nel 2022 molto si è investito sulla comunicazione, e sulla formazione (cui sono state dedicate risorse per oltre 27mila euro e 2.671 ore), ed è tornata l’educazione stradale nelle scuole. Attività sono state condotte anche con la Protezione Civile, con la diffusione tra l’altro di opuscoli sul Piano di Protezione Civile e l’attivazione del portale Alert System. Ma ecco alcuni dati dell’attività: 477 richieste di intervento alla centrale operativa, 776 problematicheesposti di polizia di prossimità, 112 incidenti rilevati (-12 rispetto al 2021) di cui 26 con feriti e nessuno con esito mortale, 18.929 violazioni amministrative al Codice della strada accertate (+31%), 14.038 violazioni al codice della strada accertati attraverso apparati fissi senza operatori (+10%), 4.911 veicoli fermati per controlli di polizia stradale, 44 conducenti sottoposti a pre test alcol, 27 conducenti sottoposti a verifica del tasso alcolemico, 53 patenti ritirate (+120%), undici documenti di veicoli ritirati, 51 veicoli sottoposti a fermo o sequestro (+70%), 142 violazioni amministrative per degrado ambientale, nel commercio e nell’edilizia (+30%), 28 comunicazioni di reato inoltrate all’autorità giudiziaria (+12%), solo per citarne alcuni. Gli investimenti ammontano complessivamente a circa 240mila euro, con l’acquisto, fra l’altro, di cinque nuovi veicoli.

Valerio Franzoni