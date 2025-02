Autovelox: luce verde. E’ il conto alla rovescia, lunedì 24 si accendono: "Così si salvano vite"

C’è la data: il 24 febbraio saranno attive le tre nuove postazioni di autovelox. A partire dalle 24 di quel giorno (ovvero allo scoccare della mezzanotte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio) verranno attivati nelle vie in cui più alta è l’incidentalità, con esiti anche mortali.

Gli autovelox saranno bidirezionali in via della Canapa e in via Caretti (con limiti di 50 km/h) e monodirezionale in via dei Calzolai (limiti di 70 km/h) per i veicoli che da Francolino viaggiano verso Ferrara. Ferrara intensifica dunque il proprio impegno per garantire la sicurezza stradale sulle strade cittadine. A comunicarlo oggi è il sindaco Alan Fabbri, che nelle scorse settimane aveva anticipato l’imminente attivazione disponendo una serie di interventi mirati al contrasto dell’eccesso di velocità, tra le cause principali di incidenti stradali.

Fino all’attivazione, il Comune provvederà a dare comunicazione diffusa con un conto alla rovescia sui totem luminosi e sui pannelli a informazione variabile presenti in città, sul sito www.comune.fe.it, e sui canali social del Comune di Ferrara e del sindaco Alan Fabbri. "La sicurezza sulle strade di Ferrara è una priorità assoluta di questa Amministrazione, a tutela delle persone – ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri –. Il valore della vita umana non può essere subordinato a questioni burocratiche o ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti come sta accadendo per la questione autovelox. Inizia il ‘countdown’ prima dell’attivazione dei dispositivi per la rilevazione dell’eccesso di velocità, che partirà allo scoccare della mezzanotte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio".

In un contesto di incertezza giuridica, Ferrara era stata l’unica città della Provincia a non agire. Con la nuova nota del ministero del 23 gennaio 2025, che afferma la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione, il Comune procederà con l’attivazione. Le strade interessate sono state condivise e approvate in accordo con la Prefettura.

Le misure, la cui attuazione è affidata al comando della Polizia Locale, al dirigente del Servizio Mobilità e alla direzione generale, si inseriscono all’interno degli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (pums), approvato nel 2019, che punta a una significativa riduzione dell’incidentalità stradale del 50% entro il 2030, con la volontà di azzerare gli incidenti mortali. Prossimamente, sempre nell’ottica di una maggiore sicurezza sulle strade cittadine, oltre alle tre postazioni attive dal 24 febbraio sarà installato un altro autovelox, nella strada statale 16 all’altezza di via Valdicuore in prossimità del raccordo Ra8.