L’associazione Altvelox di Belluno ieri ha presentato una nuova denuncia nei confronti del prefetto di Ferrara, del presidente della Provincia, del dirigente della polizia provinciale e delle società che hanno noleggiato o venduto gli autovelox in uso all’amministrazione provinciale "tutti privi dei requisiti minimi di omologazione" per i quali ha chiesto il sequestro urgente. I reati presunti sono quelli di falsità ideologica e materiale, frode in pubbliche forniture, omissione in atti d’ufficio, frode processuale, tutto finalizzato truffa. Secondo l’associazione, la Provincia dalle infrazioni rilevate dagli autovelox non omologati avrebbe incassato circa undici milioni di euro nel periodo che va dal 2021 al 2024.