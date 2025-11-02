’Autunno ducale’ col botto. Subito record di presenze

Record di presenze all’undicesima edizione di ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi ‘. Un appuntamento organizzato da Pro Loco Ferrara e patrocinato dal Comune di Ferrara, confermandosi una grande vetrina delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio. Un’edizione da ricordare per gli organizzatori che spiegano come: "Per il primo anno abbiamo potuto fregiarci del titolo di evento di qualità rilasciato dall’Unione delle Pro Loco d’Italia presso il Senato della Repubblica, un titolo agognato, riservato a poche tra le oltre 6.000 pro loco italiane che ha premiato 10 anni di lavoro per realizzare una idea originale nel centro storico di Ferrara e si aggiunge alla già conseguita certificazione di demonizione comunale d’origine (DeCo) rilasciata dal Comune di Ferrara. Un ringraziamento particolare-prosegue Pro Loco Ferrara-deve esser rivolto agli oltre 100 espositori, agricoltori, piccoli produttori, florovivaisti ed artigiani che con tenacia rinnovano anno dopo anno l’impegno a portare i propri prodotti nella Capitale Ducale, dando vita ad un meraviglioso mercato di Eccellenze delle Terre Estensi". Nello scorso fine settimana in Piazza Castello, Largo Castello, Piazza Savonarola e Corso Martiri della Libertà hanno accolto migliaia di ferraresi e turisti, alla quale hanno preso parte ben 15 Pro Loco delle Terre Estensi insieme alla Pro Loco di Castel Goffredo (MN), Pro Loco di Urbisaglia (MC), Pro Loco di San Pietro in Cariano (VR), Pro Loco Marina di Ravenna (RA). Ospiti speciali di questa edizione le salentine Pro Loco di Martano e i danzatori del Teatro Tour Cardia Grìca e Pro Loco di Cannole (Le). "Il nostro ringraziamento-prosegue Pro Loco Ferrara-va pertanto a tutti i volontari delle Pro Loco, al Presidente dell’Unpli Emilia Romagna Maximiliano Falerni, al Responsabile nazionale sagre ed eventi di Qualità Rino Furlan e a Paola Berti direttrice del Progetto GinEr Web Radio Emilia Romagna, per il prezioso supporto". Una due giorni che ha visto sfilare anche il corteo storico con la partecipazione di oltre 300 figuranti. Presenti le Associazioni Rione Crùsar di Copparo, Compagnia d’Arme del Santo Luca, Este Medioevale, Corte dei Montecucoli di Pavullo di Frignano, oltre il Castello-Calcagnini d’Este di Formigine, Palio Portuense e Palio di Serravalle. Tra le partecipazioni anche quella di Stefano Muroni ideatore e fondatore della Blow-Up Academy e la collaborazione con gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto ‘Einaudi’. "Un ringraziamento speciale -conclude Pro Loco Ferrara-va allo scultore Bruno Liberatore. Un grazie alla disponibilità delle amministrazioni comunale e Provinciale di Ferrara, un ringraziamento speciale va all’ assessora Angela Travagli. Si ringraziano gli sponsor dell’evento Distillerie Moccia, Panificio F.Lli Partigiani, Idrovinicola Estense Tagliatti e Pasticceria Naturale.

Mario Tosatti