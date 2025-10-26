Autunno ducale: è record. In migliaia tra i sapori doc

"Sei a Comacchio, chiedi l’amaro Delta Antico. Beato chi lo serve, beato chi lo beve", il cartello che si affaccia sul passato, etichette dei primi del Novecento. Antonio Romagnoli è una guida ambientale, ama il Delta. Dice: "E’ fatto con la salicornia, un’erba che si trova vicino alle saline". Il viso incorniciato nell’oblò di una roulotte parcheggiata a due passi dal castello. "I turisti mi chiedevano ’Avete un liquore fatto a Comacchio?’. No, non avevamo nulla’. E allora ho rimediato". La ricetta è antica, nell’aria il profumo, la gente che affolla la piazze, atmosfere rinascimentali. E’ Autunno Ducale’, edizione numero undici. Non solo l’amaro. Romagnoli ha messo in bottiglia anche la birra, si scrive ’La Cmaciaise’, per pronunciarla bisogna esserci tagliati. Avere il Delta nel sangue, amore per un territorio. Quel territorio che, in centro, sfila nello stand di Marco Pivari, presidente della Pro loco di Tresigallo. Salami e insaccati, appesi nel sole del mattino. L’ora scocca alle 17, non è quella del tè. Viene fatto a fette. Prima con le parole, ’Il salame da succo’. Ne spiega le origini Sergio Guidorzi gran maestro della confraternita del tartufo Rosso di Formignana. Poi con il coltello, degustazione per tutti. Specialità che fa rima con colesterolo. E’ anche questo l’Autunno Ducale, la più grande fiera del centro storico. Alla regia, anche l’orgoglio si taglia a fette, la Pro Loco Ferrara. Il presidente è Andrea Morona. L’iniziativa – evento di qualità Unpli, insignita del marchio De.Co. dal Comune – amata da migliaia di visitatori. E migliaia erano ieri, affronto ai trigliceridi.

Una vetrina per venti Pro Loco provenienti dalla nostra provincia, da Modena, Reggio Emilia, Rovigo, Mantova, dalle Marche e dal Salento. L’Italia unita nel piatto. Vittorina Lodi, alla testa della Pro loco di San Carlo, guarda i cappellacci di zucca – una montagna nella padella – quasi con lo stesso amore che riversa sui suoi volontari. Una prova del nove in attesa del battesimo del fuoco, dal 31 al 2 c’è la sagra a San Carlo. Largo Castello, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza della Repubblica, un fiume di gente, palcoscenico all’aperto per la mostra mercato delle eccellenze e delle biodiversità, oltre 100 espositori. Bancarelle, laboratori, fiori e piante, artigianato e antichi mestieri. Come quello della pesca, le magliette gialle, il grembiule verde, i sorrisi della Pro loco di Goro. In padella le poche vongole che il granchio blu ha risparmiato, misto pesce per spaghetti e linguine. Paola Girotto detta i tempi della cottura, fiamma viva e tradizioni. Dame, cavalieri e sbandieratori sfilano, l’atmosfera ha il profumo del brodetto. Piazze del gusto, piazza Repubblica, Castello e largo Castello e piazza Savonarola. Due giorni, Ferrara capitale.

Mario Bovenzi